        Техно

        В Україні пройшов перший чемпіонат з технологічного спорту

        Федір Олексієв
        19 Серпня 2025 11:36
        читать на русском →

        В України пройшов перший чемпіонаті з технологічного спорту. Серед учасників – військові підрозділи, школи БПЛА, команди від виробників дронів та цивільні.

        Турнір організувала Федерація військово-технологічного спорту України (ФТСУ), повідомляє Мілітарний.

        Змагання проходили у п’яти дисциплінах:

        • перегони на FPV-дронах на швидкість та точність із навантаженням;
        • авіадроп – легкі та важкі дрони змагалися на точність доставки вантажу;
        • наземні роботи – завдання з мінування та логістики;
        • лазертаг – командні тактичні бої.

        Чемпіонат тривав два дні: перший день був присвячений кваліфікації, другий – фіналам та нагородженню переможців.

        Чемпіонат України з технологічного спорту / Фото: Мілітарний, ФТСУ

        Президент ФТСУ Артур Булигін розповів, що наступного року планується проведення Міжнародних змагань з технологічного спорту та створення ліг за моделлю “Формули-1”, коли змагатимуться і пілоти, і технології.

        Також у планах ФТСУ – відкриття Дитячо-юнацької школи, де молодь зможе опановувати технології.


