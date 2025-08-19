В Україні пройшов перший чемпіонат з технологічного спорту

В України пройшов перший чемпіонаті з технологічного спорту. Серед учасників – військові підрозділи, школи БПЛА, команди від виробників дронів та цивільні.

Турнір організувала Федерація військово-технологічного спорту України (ФТСУ), повідомляє Мілітарний.

Змагання проходили у п’яти дисциплінах:

перегони на FPV-дронах на швидкість та точність із навантаженням;

авіадроп – легкі та важкі дрони змагалися на точність доставки вантажу;

наземні роботи – завдання з мінування та логістики;

лазертаг – командні тактичні бої.

Чемпіонат тривав два дні: перший день був присвячений кваліфікації, другий – фіналам та нагородженню переможців.

Чемпіонат України з технологічного спорту / Фото: Мілітарний, ФТСУ

Президент ФТСУ Артур Булигін розповів, що наступного року планується проведення Міжнародних змагань з технологічного спорту та створення ліг за моделлю “Формули-1”, коли змагатимуться і пілоти, і технології.

Також у планах ФТСУ – відкриття Дитячо-юнацької школи, де молодь зможе опановувати технології.