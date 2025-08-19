В Україні пройшов перший чемпіонат з технологічного спорту

В України пройшов перший чемпіонаті з технологічного спорту. Серед учасників – військові підрозділи, школи БПЛА, команди від виробників дронів та цивільні.
Турнір організувала Федерація військово-технологічного спорту України (ФТСУ), повідомляє Мілітарний.
Змагання проходили у п’яти дисциплінах:
- перегони на FPV-дронах на швидкість та точність із навантаженням;
- авіадроп – легкі та важкі дрони змагалися на точність доставки вантажу;
- наземні роботи – завдання з мінування та логістики;
- лазертаг – командні тактичні бої.
Чемпіонат тривав два дні: перший день був присвячений кваліфікації, другий – фіналам та нагородженню переможців.
Президент ФТСУ Артур Булигін розповів, що наступного року планується проведення Міжнародних змагань з технологічного спорту та створення ліг за моделлю “Формули-1”, коли змагатимуться і пілоти, і технології.
Також у планах ФТСУ – відкриття Дитячо-юнацької школи, де молодь зможе опановувати технології.