Техно

В Україні проходить випробування нова станція радіоелектронної розвідки

9 Липня 2023 12:24
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Резніков, зброя

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про випробування RPS-7 Inhul – інноваційної станції радіоелектронної розвідки українського виробництва.

“Вона може виявляти ворожі радари, системи ППО та літаки з великої відстані. Отримання цієї інформації критично важливе для нашої артилерії, яка вистежує російську військову техніку. Наразі станція проходить випробування, перш ніж її можна буде офіційно поставити в українську армію”, – написав він у Twitter.

Резніков подякував розробникам, спонсорам і компаніям, які допомогли втілити цей проєкт у життя.


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