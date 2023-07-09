В Україні проходить випробування нова станція радіоелектронної розвідки

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про випробування RPS-7 Inhul – інноваційної станції радіоелектронної розвідки українського виробництва.
“Вона може виявляти ворожі радари, системи ППО та літаки з великої відстані. Отримання цієї інформації критично важливе для нашої артилерії, яка вистежує російську військову техніку. Наразі станція проходить випробування, перш ніж її можна буде офіційно поставити в українську армію”, – написав він у Twitter.
Резніков подякував розробникам, спонсорам і компаніям, які допомогли втілити цей проєкт у життя.
RPS-7 Inhul is an innovative radio-electronic reconnaissance station manufactured in Ukraine. It can detect enemy radars, air defense systems, and aircraft from a long distance. Obtaining this information is critical for our artillery, which hunts down russian military equipment.… pic.twitter.com/99RA9EkWwn— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 9, 2023