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В Україні представили найбільший FPV-дрон
16 Липня 2024 16:38
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дрони, зброя
FPV-дрон Queen Hornets / Скриншот з відео

Українська компанія Wild hornets представила багатофункціональну безпілотну платформу Queen Hornets, що несе до 9,5 кілограмів та на 65% складається з українських комплектуючих.

Queen Hornets – це багатофункціональний 15-дюймовий FPV-дрон, що був розроблений для доставки важких вантажів. У той же час він швидший та тихіший за звичні мультироторні бомбардувальники.

“На початку 2024 року командир батальйону К-2 Кирило Верес звернувся до нас із проханням створити доступний FPV-бомбардувальник, який зміг би нести до шести кілограмів корисного навантаження та коштував би, як кілька звичайних дронів. Ми вирішили втілити цю ідею в життя”, — розповідають розробники.

З того часу упродовж трьох місяців інженери компанії працювали над новим безпілотником, унаслідок чого була запущена перша передсерійна партія. Відтак безпілотник пройшов успішні бойові випробування на фронті та пішов у серійне виробництво.

Queen Hornets може бути бомбардувальником, камікадзе, транспортним дроном, дистанційно мінувати логістичні маршрути, бути носієм інших дронів або ретранслятором зв’язку.


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