В Україні почне діяти проєкт е-Підприємець

Уряд підтримав запуск в Україні проєкту е-Підприємець, який обʼєднає 12 послуг для бізнесу в 1 онлайн-форму.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

“Крім відкриття бізнесу, за кілька кліків зможете отримати інші необхідні для масштабування сервіси. Наприклад, ви щойно відкрили кавʼярню. Отримуйте необхідні дозволи й подавайте декларацію на порталі Дія. Жодних ксерокопій, паперів та марнування часу на поїздки в держоргани”, — зазначив міністр.

Спочатку е-Підприємець запустять для кількох видів діяльності, зокрема:

салонів краси,

кафе,

точок продажу.

Послугою, за словами Федорова, зможуть скористатися не лише новостворені ФОПи, а й дійсні бізнеси, щоб відкрити новий кіоск чи студію манікюру.

“Важливо, що е-Підприємець матиме потужний антикорупційний ефект. Замість походу до установи з конвертом — заповнюйте заяву онлайн. Будуємо країну підприємців”, — додав глава Мінцифри.