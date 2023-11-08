Суспільство

В Україні почне діяти проєкт е-Підприємець

8 Листопада 2023 12:03
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Уряд підтримав запуск в Україні проєкту е-Підприємець, який обʼєднає 12 послуг для бізнесу в 1 онлайн-форму.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

“Крім відкриття бізнесу, за кілька кліків зможете отримати інші необхідні для масштабування сервіси. Наприклад, ви щойно відкрили кавʼярню. Отримуйте необхідні дозволи й подавайте декларацію на порталі Дія. Жодних ксерокопій, паперів та марнування часу на поїздки в держоргани”, — зазначив міністр.

Спочатку е-Підприємець запустять для кількох видів діяльності, зокрема:

  • салонів краси,
  • кафе,
  • точок продажу.

Послугою, за словами Федорова, зможуть скористатися не лише новостворені ФОПи, а й дійсні бізнеси, щоб відкрити новий кіоск чи студію манікюру.

“Важливо, що е-Підприємець матиме потужний антикорупційний ефект. Замість походу до установи з конвертом — заповнюйте заяву онлайн. Будуємо країну підприємців”, — додав глава Мінцифри.


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