Трамп закликав Іран припинити стягувати плату з танкерів у Ормузькій протоці

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран має припинити стягувати плату з танкерів за прохід через Ормузьку протоку, і розкритикував дії Тегерана щодо забезпечення вільного транспортування нафти.

Про це Дональд Трамп написав у соцмережі Truth Social.

“З’являються повідомлення про те, що Іран стягує плату з танкерів, які проходять через Ормузьку протоку. Краще б цього не було, а якщо це дійсно так, то їм краще негайно припинити це робити!”, — заявив Трамп.

Раніше, 8 квітня, Іран оголосив про намір запровадити плату для судноплавних компаній за прохід нафтових танкерів через Ормузьку протоку під час двотижневого перемир’я.

За словами представника Профспілки експортерів нафти Ірану Хаміда Хоссейна, тариф становитиме 1 долар за барель нафти, тоді як порожні танкери зможуть проходити безкоштовно. Судна повинні надсилати електронний лист із даними про вантаж, після чого Іран надаватиме розрахунок мита та кілька секунд для оплати в біткоїнах, що унеможливлює відстеження платежів через санкції.

Трамп також розкритикував Іран за ситуацію з проходом нафти через протоку.

“Іран вкрай погано, а деякі сказали б, ганебно справляється із завданням забезпечення безперешкодного проходу нафти через Ормузьку протоку. Це не та угода, яка у нас є”, — написав він.