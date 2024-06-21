В Україні планують відкрити 40 рекрутингових центрів до кінця року

До кінця 2024 року Міністерство оборони України планує відкрити 40 рекрутингових центрів.

Про це заявив речник Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.

“Рекрутингові центри, які відкриваються по всій Україні – їх вже 25, а плануємо до кінця року відкрити 40 – це все про те, щоб мотивувати людей працювати у війську, в Силах оборони, за своїм фахом”, – повідомив він.

За його словами, у рекрутингових центрах можна дізнатися, у яких підрозділах і які є вакансії.

“Фахівець центру надасть особі рекомендаційний лист, із яким вона йде в територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Потім проходить навчання, проходить військово-лікарську комісію, і вже знає, куди потрапить. Потім людина підпише контракт в підрозділі й служить саме там, де вона хоче. Є директива Генштабу, яка зараз впорядковує цей процес, щоб рекомендаційний лист працював і людина потрапила саме туди, куди вона обрала”, – пояснив речник.

Лазуткін запевнив, що повісток у рекрутингових центрах не роздаватимуть.