Суспільство

В Україні планують підготувати до 15 тисяч помічників ветеранів протягом 2024 року

21 Грудня 2023 19:07
ветеран

У 2024 році в усій Україні масштабують пілотний проєкт зі впровадження в Україні інституту помічника ветерана. У його межах влада планує підготувати приблизно 15 тисяч помічників ветеранів.

Про це повідомила міністерка у справах ветеранів України Юлія Лапутіна під час робочої поїздки на Дніпропетровщину, цитує пресслужба відомства.

«Це будуть не “кабінетні працівники” — вони практично супроводжуватимуть людину в органах влади та принципом “рівний з рівним” надаватимуть ветеранам війни, членам їхніх сімей та демобілізованим воїнам сервісну підтримку з переходу від військової служби до цивільного життя», — зазначила Лапутіна.

Пілотний проєкт зі впровадження в Україні інституту помічника ветерана стартував у липні в чотирьох областях. Нині йдеться вже про 10 регіонів. А у 2024-му проєкт планують розширити на всю Україну. В держбюджеті вже виділили на це 3,8 млрд гривень.

В уряді протягом року працевлаштувати помічників, які мають допомагати ветеранам на шляху повернення до мирного життя. Ними можуть стати самі ветерани й ветеранки, а також члени їхніх сімей та родин полеглих воїнів.


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