В Україні планують декриміналізувати порнографію

У Верховній Раді зареєстрували доопрацьований законопроєкт, спрямований на декриміналізацію створення порнографічного контенту дорослими людьми.
Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, ця версія законопроєкту є більш консервативною, проте, після понад року обговорень з комітетом і робочою групою, вдалося досягти компромісу.
Згідно з пропозиціями, дорослих людей більше не ув’язнюватимуть на 3-5 років за створення та поширення відео інтимного характеру. Кримінальна відповідальність залишиться лише за:
- Порнографію без згоди (порнопомста, “deepfake”).
- Екстремальне порно (насильництво, зоофілія, некрофілія).
- Порнографію з дітьми та її розповсюдження серед неповнолітніх.
При цьому, сутенерство, втягнення в проституцію та торгівля людьми залишаються кримінальними злочинами.
Таким чином, законопроєкт має на меті декриміналізувати створення порнографічного контенту дорослими людьми за умови дотримання певних обмежень.