В Україні планують декриміналізувати порнографію

У Верховній Раді зареєстрували доопрацьований законопроєкт, спрямований на декриміналізацію створення порнографічного контенту дорослими людьми.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, ця версія законопроєкту є більш консервативною, проте, після понад року обговорень з комітетом і робочою групою, вдалося досягти компромісу.

Згідно з пропозиціями, дорослих людей більше не ув’язнюватимуть на 3-5 років за створення та поширення відео інтимного характеру. Кримінальна відповідальність залишиться лише за:

Порнографію без згоди (порнопомста, “deepfake”). Екстремальне порно (насильництво, зоофілія, некрофілія). Порнографію з дітьми та її розповсюдження серед неповнолітніх.

При цьому, сутенерство, втягнення в проституцію та торгівля людьми залишаються кримінальними злочинами.

Таким чином, законопроєкт має на меті декриміналізувати створення порнографічного контенту дорослими людьми за умови дотримання певних обмежень.