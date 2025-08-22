В Україні освоїли ремонт зенітних самохідних установок Gepard

Український оборонно-промисловий комплекс у співпраці з європейськими партнерами налагодив ремонт зенітних самохідних установок Gepard.

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль під час зустрічі з делегацією компанії KNDS Deutschland на чолі з виконавчим директором Ральфом Кетцелем.

У Міноборони наголосили, що вже відремонтовані перші три установки.

Gepard відіграють важливу роль у прикритті українських міст та стратегічних об’єктів від атак дронів-камікадзе Shahed та крилатих ракет.

Сторони також обговорили розширення промислової кооперації, зокрема створення ремонтно-сервісних хабів в Україні для швидкого відновлення та обслуговування озброєння.

KNDS зі свого боку підтвердив плани по розбудові мережі центрів для ремонту важкої техніки на території України.