        Техно

        В Україні освоїли ремонт зенітних самохідних установок Gepard

        Федір Олексієв
        22 Серпня 2025 08:54
        читать на русском →
        Зенітна самохідна установка Gepard / Фото: Повітряні сили ЗСУ
        Український оборонно-промисловий комплекс у співпраці з європейськими партнерами налагодив ремонт зенітних самохідних установок Gepard.

        Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль під час зустрічі з делегацією компанії KNDS Deutschland на чолі з виконавчим директором Ральфом Кетцелем.

        У Міноборони наголосили, що вже відремонтовані перші три установки.

        Gepard відіграють важливу роль у прикритті українських міст та стратегічних об’єктів від атак дронів-камікадзе Shahed та крилатих ракет.

        Сторони також обговорили розширення промислової кооперації, зокрема створення ремонтно-сервісних хабів в Україні для швидкого відновлення та обслуговування озброєння.

        KNDS зі свого боку підтвердив плани по розбудові мережі центрів для ремонту важкої техніки на території України.


