В Україні оновили ПДР

Уряд на засіданні 20 жовтня підтримав зміни у правилах дорожнього руху. Вони стосуються перевезення дітей та увімкнення фар за межами населених пунктів.

Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній раді України Тарас Мельничук.

За словами Мельничука, зміни в ПДР внесені з метою наближення законодавства України до законодавства Євросоюзу.

Відтепер водіям всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами доведеться вмикати під час руху денні ходові вогні. В разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу — ближнє світло фар. Раніше в Україні таке правило діяло в період осінньо-зимового сезону. Тепер воно буде діяти цілий рік. Також заборонено перевозити дітей зростом менше 150 сантиметрів у транспортних засобах без використання дитячих утримуючих систем, які дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки. Також заборонено перевезення дітей на задньому сидінні мотоцикла та мопеда, крім низки випадків. Було уточнено перелік дорожніх знаків, якими позначено спеціальні місця для стоянки на автомагістралях і дорогах для автомобілів.