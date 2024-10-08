В Україні найближчими днями очікується тепла погода, потім прийде похолодання

В Україні у найближчі два дні стоятиме тепла погода, з 14 жовтня країну накриє похолодання.

Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна”.

9 жовтня опади не прогнозуються, температура вночі 6-11°, на узбережжі морів 10-15°, удень 17-22°. Вітер південно-східний (на сході країни західний), 5-10 м/с.



У Києві в середу вночі 8-10°, вдень до 20°, вітер південно-східний, 5-10 м/с.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 9 жовтня найвища температура вдень була 29,5° у 1893 р., найнижча вночі -2,3° у 1890 р.



10 жовтня теж без опадів, вночі 8-13°, на сході та північному сході 4-9°, вдень 18-23°. Вітер південно-східний із переходом у північно-західний, 5-10 м/с, на заході країни місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві в четвер сухо, вночі 11-13°, вдень 20-22°, вітер південно-східний, із переходом у північно-західний, 5-10 м/с.

За прогнозом Укргідрометцентру, з 11 жовтня у низці областей пройдуть дощі, а з 14-го – очікують похолодання.