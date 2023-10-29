В Україні на початку тижня буде тепла та переважно суха погода

В Україні в понеділок, 30 жовтня, без опадів. У східних областях вночі та вранці місцями туман, повідомив прогноз погоди Укргідрометцентру.

Вітер переважно південний, 7-12 м/с, у Карпатах пориви 19-24 м/с.

Температура вночі 4-9° тепла, у південній частині та західних областях 8-13°, вдень 16-21°, у Криму та на Одещині до 24°; на сході та північному сході вночі 1-6° тепла, вдень 13-18°.

У Києві в понеділок без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 17-19°.

У вівторок, 31 жовтня, в Україні без опадів, лише на крайньому заході вдень невеликий дощ. Вітер південний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с, у Карпатах пориви 15-20 м/с. Температура вночі 8-13°; вдень 15-20°, у південній частині до 24°.

У Києві у вівторок без опадів. Вітер південний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-13°; вдень 17-19°.