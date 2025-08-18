В Україні ліквідували масштабний наркосиндикат із щомісячним прибутком 16 млн грн

СБУ спільно з Нацполіцією викрили та ліквідували масштабний міжнародний наркосиндикат, який займався контрабандою та збутом кокаїну на території нашої держави.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

У ході спецоперації правоохоронці затримали 10 учасників злочинної організації та ще одного їхнього спільника. За даними слідства, щомісяця угруповання отримувало щонайменше 16 мільйонів гривень прибутку від наркоторгівлі.

“Для успішної роботи «бізнесу» організатори трафіку періодично перевіряли на “детекторі брехні” своїх спільників, які займалися доставкою «товару» замовникам. Для цього у “штаті” синдикату був професійний поліграфолог”, – йдеться у повідомленні.

Для пошуку клієнтів зловмисники створили спеціалізовані Telegram-канали, через які анонімно домовлялися про ціну та доставку наркотиків.

Кокаїн в Україну надходив контрабандними шляхами від іноземних постачальників, після чого його реалізовували через мережу кур’єрів у Київській, Одеській та Дніпропетровській областях.

СБУ та Нацполіція викрили масштабний наркосиндикат / Фото: СБУ

Правоохоронці провели 58 обшуків, під час яких вилучили наркотики, незареєстровану зброю з боєприпасами, комп’ютерну техніку, телефони та чорнові записи.

Лідерами синдикату виявилися рецидивісти, які вже відбували покарання за тяжкі злочини. Вони створили чітку ієрархію: кур’єри не мали безпосереднього контакту з організаторами й працювали лише через посередників.

Затриманим повідомлено про підозру за статтями 255 та 307 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також правоохоронці розглядають питання щодо додаткової кваліфікації за незаконне поводження зі зброєю.