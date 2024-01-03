В Україні ліквідовано ще одного російського генерала — росЗМІ

В Україні було знищено російського генерала Ігоря Трифонова, який раніше очолював міліцію Єкатеринбурга.

Про це повідомляє російський ресурс Коммерсант.

«Колишній очільник УМВС у Єкатеринбурзі Ігор Трифонов, якого 2022 року засудили до дев’яти з половиною років колонії у справі про хабар і незаконне зберігання зброї, загинув на війні в Україні», — повідомляє видання.

Його адвокат Ольга Кезік стверджує, що Трифонов довго домагався укладення контракту з Міноборони РФ. За її словами, виїхати на війну проти України у нього вийшло наприкінці 2023 року.

Адвокат заявила, що російський генерал хотів «перемогти». Дружина загиблого генерала дізналася про його смерть 2 січня.

За даними з відкритих джерел, Трифонов очолював міліцію в Єкатеринбурзі з 2011 до 2017 року, після чого до 2019 року керував ГУ МВС у Карачаєво-Черкесії. У серпні 2022 року Трифонова визнали винним у незаконному зберіганні зброї та отриманні хабаря за порушення кримінальної справи. Його засудили до дев’яти років і чотирьох місяців колонії суворого режиму.