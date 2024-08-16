В Україні цього року зібрали 21,7 млн тонн пшениці

В Україні вже намолочено понад 31,9 мільйонів тонн зернових та олійних. Як повідомляє Мінагрополітики, загалом зібрано 28,5 млн тонн зернових та понад 3,4 млн тонн олійних.

Новий врожай обмолочено на площі понад 7 945,8 тис. га, намолочено 31 821,3 тис.тонн.

пшениці – обмолочено на площі 4 846,1 тис. га – на 100%, намолочено 21,7 млн. тонн;

ячменю – обмолочено 1397,4 тис. га – на 100%, намолочено 5,5 млн тонн;

гороху – обмолочено на площі 207,6 тис. га на 99%, намолочено 458,5 тис. тонн.

ріпаку – обмолочено 1 227,6 тис. га на 98%, намолочено 3,4 млн. тонн насіння.

Минулого року було 22,4 млн тонн пшениці. А до повномасштабного російського вторгнення, 2021 року, було зібрано майже в півтора раза більше – 32 млн тонн.