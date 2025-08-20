В Угорщині заявили про відновлення транзиту російської нафти трубопроводом “Дружба”

Транзит російської нафти трубопроводом “Дружба” до Угорщини відновлено.

Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у Facebook.

Реклама

Реклама

Він подякував заступнику міністра енергетики РФ Павлу Сорокіну за оперативне відновлення постачання та висловив сподівання, що “Україна не здійснить чергову атаку на трубопровід, який має вирішальне значення для енергопостачання нашої країни”.

Нагадаємо, у ніч на 18 серпня Сили оборони України вразили нафтоперекачувальну станцію “Нікольське” в Тамбовській області РФ.