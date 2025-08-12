В Угорщині спалахнув скандал через маєток Орбана з приватним зоопарком

В Угорщині спалахнув скандал після того, як незалежний депутат Акош Хадхазі оприлюднив фото недобудованого комплексу у Хатванпусті, який, за його словами, належить прем’єр-міністру Віктору Орбану. На знімках видно пальмовий сад, приватний зоопарк та інші елементи розкішної резиденції.

Будівництво маєтку прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана / Hadházy Ákos

Орбан заперечує, що це його власність, заявляючи, що йдеться про ферму його батька, будівництво якої ще не завершене.

Реклама

Реклама

Хадхазі ж оприлюднив і старіші фото, зроблені чотири роки тому одним із робітників. Зараз, за його словами, будівельники працюють під суворим контролем — з телефонами заходити на територію заборонено.

На вихідних депутат навіть організував екскурсію до Хатванпусти, куди прийшли кілька тисяч людей. Вони змогли поглянути на огороджену територію, де зводять комплекс із бібліотекою, каплицею, фонтанами, підземним гаражем, сонячною електростанцією, ставком та алеями для прогулянок.

Угорські медіа вже порівнюють атмосферу візиту з тим, як українці вперше потрапили до резиденції Віктора Януковича у Межигір’ї.

Viktor Orbán has been found to own a €30 million estate. The politician claims it is merely his father’s “farm,” but journalists have refuted this. Drone footage also shows zebras grazing on the Hungarian prime minister’s property. pic.twitter.com/NyniIlNosS — Saint Javelin (@saintjavelin) August 12, 2025

Попри заяви Орбана та членів уряду, що це лише ферма його батька, Хадхазі надав енергетичні сертифікати, які свідчать, що для комплексу запитували документи і для житлового будинку.

Лідер опозиційної партії “Тиса” Петер Мадяр пообіцяв, що в разі перемоги на виборах розпочне розслідування активів представників чинної та колишніх влад за останні 20 років, включно з маєтком у Хатванпусті.