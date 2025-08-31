        Кримінал

        В УДО пояснили, чому Парубій не мав державної охорони

        Віктор Алєксєєв
        31 Серпня 2025 09:05
        Поліцейський охороняє місце вбивства колишнього спікера українського парламенту Андрія Парубія, 30 серпня 2025 / Фото Reuters
        Поліцейський охороняє місце вбивства колишнього спікера українського парламенту Андрія Парубія, 30 серпня 2025 / Фото Reuters

        Управління державної охорони України заявило, що колишні високопосадовці мають право на держохорону лише протягом одного року після завершення повноважень, якщо щодо них немає обвинувального вироку суду. Про це повідомили в УДО, коментуючи вбивство Андрія Парубія.

        У відомстві нагадали, що закон «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб» визначає перелік осіб, які забезпечуються охороною під час виконання повноважень, серед них — голова Верховної Ради, прем’єр-міністр, міністр оборони, генеральний прокурор та інші. Після припинення повноважень держохорона продовжується ще протягом одного року, якщо немає обвинувального вироку. «Управління державної охорони України виконує завдання виключно в рамках діючого законодавства», — наголосили у відомстві.

        Нагадаємо, вчора у Львові невідомий здійснив декілька пострілів у Андрія Парубія, внаслідок яких політик загинув на місці. У момент інциденту він перебував без держохорони, що викликало резонанс у медіа.


