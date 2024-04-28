В Тисі виявлено тіла двох чоловіків

Прикордонники виявили в Тисі тіла двох чоловіків, повідомили в ДПСУ.

Потопельників знайшли вчора ввечері на Закарпатті під час патрулювання українсько-румунського кордону. До місця події викликали рятувальників ДСНС та співробітників Нацполіції. Через високі пороги та сильну течію дістати тіла з води вдалося лише на ранок. Наразі особи загиблих встановлюються.

“Від початку повномасштабного вторгнення це вже 24 випадок загибелі чоловіків, які намагались подолати річку. Застерігаємо утриматися від подібних «мандрівок», адже це може бути небезпечним для вашого життя”, – попереджають прикордонники.