В ТЦК на Закарпатті раптово помер військовозобов’язаний

В одному з ТЦК на Закарпатті раптово помер військовозобов’язаний, якого ВЛК визнала “придатним”, ведеться розслідування.

Про це повідомляє Закарпатський ОТЦК та СП у Facebook.

У повідомленні зазначається, що до складу позаштатних військово-лікарських комісій при ТЦК та СП входять лікарі закладів охорони здоров’я комунальної та державної форми власності, що визначені виконавчим комітетом міської, сільської, селищної ради.

При цьому визнається, що “на жаль, трапляються випадки, коли медики ВЛК визнають військовозобов’язаних придатними до служби, але згодом відбуваються трагедії”.

Вказано, що 23 травня у військовозобов’язаного, який знаходився в одному з підпорядкованих ТЦК області і за висновками ВЛК був придатним до служби, різко погіршилося самопочуття. Йому надали домедичну допомогу та викликали бригаду “швидкої”, яка по приїзду констатувала смерть.

“Висловлюємо співчуття рідним та близьким. Повідомляємо, за даним фактом призначено службову перевірку”.