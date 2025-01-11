В СБУ повідомили подробиці взяття в полон північнокорейців

Сили оборони України захопили двох військових Північної Кореї, які брали участь у бойових діях на стороні російської армії в Курській області. Як повідомили в СБУ, це перший підтверджений випадок участі північнокорейських військових у війні проти України.

Полонені були захоплені окремими підрозділами Збройних Сил України: одного взяли бійці тактичної групи №84 Сил спеціальних операцій 9 січня 2025 року, іншого — українські десантники.

Відразу після захоплення іноземців їм надали необхідну медичну допомогу відповідно до Женевської конвенції. Для проведення слідчих дій полонених доставили до Києва. Їх утримують у належних умовах, що відповідають міжнародним стандартам.

Оскільки полонені не володіють українською, англійською чи російською мовами, допити проводяться через перекладачів з корейської мови у співпраці з розвідкою Південної Кореї (НРС).

При затриманні у одного з полонених знайшли військовий квиток російського зразка, виданий на інше ім’я з реєстрацією в Туві (рф). Інший військовий документів при собі не мав.

За словами одного із затриманих, 2005 року народження, він обіймав посаду стрільця і служив у війську КНДР з 2021 року. Полонений розповів, що військовий квиток отримав у Росії восени 2024 року, коли його підрозділ проходив тижневе злагодження разом із російськими угрупованнями. Він також стверджує, що прибув до Росії нібито на навчання, а не для участі у війні.

Другий полонений, 1999 року народження, служить у війську КНДР з 2016 року на посаді снайпера-розвідника. Через травмовану щелепу він відповідає на деякі запитання письмово, але загалом підтверджує свідчення свого напарника.

СБУ продовжує слідчі дії для встановлення обставин участі північнокорейських військових у війні проти України. Розслідування ведеться під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора за статтею 437 КК України (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни).