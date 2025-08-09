        Політика

        В СБУ підтвердили інформацію про удар по “шахедозбиральному” підприємству

        Віктор Алєксєєв
        9 Серпня 2025 13:47
        читать на русском →
        Відстань від України до місця ураження становить близько 1300 кілометрів / Скріншот відео
        Відстань від України до місця ураження становить близько 1300 кілометрів / Скріншот відео

        Далекобійні безпілотники Центру спецоперацій «А» Служби безпеки України знищили логістичний хаб у Татарстані, де зберігалися готові до використання «шахеди» та іноземні комплектуючі до них, повідомили в СБУ.

        Сьогодні вранці безпілотники Центру спецоперацій «А» СБУ завдали удару по складу у населеному пункті Кзил-Юл, Республіка Татарстан. На цьому об’єкті зберігалися готові до застосування безпілотники-камікадзе «шахеди» та іноземні комплектуючі до них.

        Реклама

        Опубліковане відео показує, як безпілотник влучає безпосередньо в будівлю логістичного хабу, після чого почалася пожежа. Відстань від України до місця ураження становить близько 1300 кілометрів.

        У СБУ наголосили, що продовжують систематичну роботу з демілітаризації російських військових об’єктів у глибокому тилу ворога. Склади з «шахедами», які щоденно застосовують для терору українських міст, є законною військовою ціллю.

        Кожна така спецоперація послаблює спроможність ворога вести війну проти України.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини