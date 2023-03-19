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В Росії збільшили штрафи та тюремне ув’язнення за глузування над армією

19 Березня 2023 18:20
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ISW, росія

Президент Росії Володимир Путін продовжив свою кампанію проти антивоєнного інакомислення та незаконного привласнення військового майна в Росії. 18 березня Путін підписав два закони, які значно збільшують штрафи та тюремне ув’язнення за дискредитацію російських військ в Україні та за продаж російської зброї іноземним суб’єктам.

Про це йдеться у звіті ISW.

Російські джерела повідомили, що співробітники Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії 17 березня затримали понад 40 осіб під час рейдів у двох московських барах за підозрою у фінансуванні українських військових і змушували покровителів брати участь у провоєнній діяльності. 

Російські джерела все частіше повідомляють про затримання ФСБ російських цивільних за підозрою у фінансовій допомозі українським силам з 28 лютого після того, як Путін доручив ФСБ посилити контррозвідувальні заходи та придушення поширення проукраїнської ідеології. 


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