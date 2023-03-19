В Росії збільшили штрафи та тюремне ув’язнення за глузування над армією

Президент Росії Володимир Путін продовжив свою кампанію проти антивоєнного інакомислення та незаконного привласнення військового майна в Росії. 18 березня Путін підписав два закони, які значно збільшують штрафи та тюремне ув’язнення за дискредитацію російських військ в Україні та за продаж російської зброї іноземним суб’єктам.

Про це йдеться у звіті ISW.

Російські джерела повідомили, що співробітники Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії 17 березня затримали понад 40 осіб під час рейдів у двох московських барах за підозрою у фінансуванні українських військових і змушували покровителів брати участь у провоєнній діяльності.

Російські джерела все частіше повідомляють про затримання ФСБ російських цивільних за підозрою у фінансовій допомозі українським силам з 28 лютого після того, як Путін доручив ФСБ посилити контррозвідувальні заходи та придушення поширення проукраїнської ідеології.