Політика

В Росії заявили, що балістичну ракету “Сармат” поставили на бойове чергування

1 Вересня 2023 15:33
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росія, ядерна зброя

Глава “Роскосмосу” Юрій Борисов заявив, що стратегічний ракетний комплекс “Сармат” поставили на бойове чергування, президент країни-агресора Володимир Путін анонсував його розгортання ще 23 лютого 2023 року.

Про перші успішні випробування “Сармата” Міноборони Росії оголосило у квітні 2022 року. Проте 20 лютого 2023 року, коли президент США Джо Байден відвідував Київ, росіяни провели невдале випробування ракети “Сармат”.

“Сармат” – це російський стратегічний ракетний комплекс із міжконтинентальною балістичною ракетою. Росіяни переконують, що завдяки своїм характеристикам він здатний подолати всі сучасні засоби протиракетної оборони і вважається озброєнням із найбільшою у світі дальністю ураження цілей.

За офіційними російськими даними, ракета “Сармат” має дальність польоту понад 11 тисяч кілометрів і може нести боєголовку вагою 100 тонн.


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