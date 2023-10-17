В Росії заявили про відкликання ратифікації договору про заборону ядерних випробувань

У Росії заявили про відкликання ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ) і звинуватили США у нібито «безвідповідальному ставленні до глобальної безпеки».

Відповідну заяву зробив спікер нижньої палати Держдуми РФ В’ячеслав Володін, повідомляє Reuters.

Він зазначив, що Росія ратифікувала договір ще у 2000 році, а США не зробили цього через своє «безвідповідальне ставлення до питань глобальної безпеки». Володін також наголосив, нібито таким чином країна-агресорка Росія намагається «захистити своїх громадян і зберегти глобальний стратегічний паритет».

Повідомляється, що попри скасування ратифікації, Росія залишиться підписантом Договору і продовжуватиме співпрацювати з його організацією та глобальною системою моніторингу, яка сповіщає світ про будь-які випробування.