Суспільство

В Росії закрили єдиний великий музей, присвячений радянським репресіям
15 Листопада 2024 11:38
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Музей історії ГУЛАГу в Москві / Фото: AP

14 листопада Музей історії ГУЛАГу, єдиний великий державний російський заклад, присвячений пам’яті жертв радянських репресій, несподівано оголосив про закриття.

Офіційною причиною назвали порушення пожежної безпеки. Водночас сайт музею заблоковано, а дата його повторного відкриття не оголошена, попри заяви про тимчасовий характер закриття.

Музей, заснований у 2001 році, збирав: офіційні та сімейні архіви, світлини й особисті речі жертв репресій. Він також мав інформаційний центр, де відвідувачі могли досліджувати долі репресованих родичів. 


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