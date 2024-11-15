В Росії закрили єдиний великий музей, присвячений радянським репресіям

14 листопада Музей історії ГУЛАГу, єдиний великий державний російський заклад, присвячений пам’яті жертв радянських репресій, несподівано оголосив про закриття.

Офіційною причиною назвали порушення пожежної безпеки. Водночас сайт музею заблоковано, а дата його повторного відкриття не оголошена, попри заяви про тимчасовий характер закриття.

Музей, заснований у 2001 році, збирав: офіційні та сімейні архіви, світлини й особисті речі жертв репресій. Він також мав інформаційний центр, де відвідувачі могли досліджувати долі репресованих родичів.