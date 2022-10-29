В Росії усунули з посади командувача угруповання “Центр” в Україні Лапіна – росЗМІ

Командувача угруповання російських військ “Центр” у війні проти України, генерал-полковника Олександра Лапіна відсторонили від посади.

Про це повідомляють джерела РБК та Медуза.

Як зазначає “Медуза”, останнім часом Лапіна активно критикував глава Чечні Рамзан Кадиров: на початку жовтня він звинуватив генерала у здачі Лиману і назвав його “бездарем”. За словами Кадирова, Лапін, керуючи цією ділянкою оборони, не забезпечив необхідними засобами мобілізованих окупантів з Луганської області, а сам нібито “відсиджувався” в Луганську.

Два дні тому Кадиров поклав на генерал-полковника відповідальність за оборону ділянки на півночі Донецької області, де нещодавно стався прорив ЗСУ. Також у глави Чечні викликали питання отримання Лапіним звання Героя Росії за взяття Лисичанська, “в якому він навіть не був”.

Довідка: Олександр Лапін (народився 1964 року) командує Центральним військовим округом (ЦВО) з 2017 року, пише “Медуза”.

З 2012 року до 8 липня 2014-го Лапін був командувачем 20-ї гвардійської загальновійськової армії, до складу якої входить 53-тя зенітна ракетна бригада. На думку міжнародного слідства, з бази цієї бригади під Курськом на схід України доставили “Бук”, з якого 17 липня 2014 року збили малайзійський “Боїнг”. Розслідувачі з Bellingcat згадували Лапіна у своїй доповіді про російських військових, які можуть бути відповідальними за збиття літака, зазначаючи, що “Бук” вирушив із бази ще наприкінці червня.

Перед призначенням у ЦВО Олександр Лапін очолював штаб російського угруповання в Сирії.

Однією з перших згадок Лапіна у ЗМІ після вторгнення Росії в Україну став сюжет телеканалу Міноборони РФ “Звезда” про те, як Лапін “прямо на передовій” нагороджує військових, які “проявили мужність і героїзм під час звільнення населених пунктів у Чернігівській області”. Сюжет вийшов 29 березня, а протягом наступних кількох днів Росія повністю вивела свої війська з півночі України. Крім того, як з’ясувала Російська служба Бі-бі-сі, серед нагороджених Лапіним був його син – підполковник Денис Лапін.

24 червня Міноборони Росії на черговому брифінгу повідомило, що з’єднання російського угруповання “Центр” під командуванням генерал-полковника Лапіна прорвали “добре підготовлену оборону” українських військ, розгромили противника і блокували Лисичанськ. 3 липня Лапіна знову відзначили особисто – у повідомленні про оточення Лисичанська, а наступного дня президент РФ Володимир Путін присвоїв генералу звання Героя Росії за участь у захопленні Луганської області.