В Росії перестали відкриватися Telegram і WhatsApp

В Росії у роботі месенджера Telegram вдень 21 серпня стався збій. Проблеми також спостерігаються в інших країнах, у коментарях на сайті Downdetector повідомляють, що Telegram не працює в Казахстані та Узбекистані.

За словами користувачів Telegram, у Москві застосунок працює тільки в разі ввімкнення VPN, водночас в інших країнах месенджер працює як зазвичай, пишуть росЗМІ.

Збій також спостерігається в роботі WhatsApp у Росії, звернув увагу директор Товариства захисту інтернету Михайло Клімарьов. Він зазначив, що в інших країнах немає проблем із доступом до месенджера.

UPD 15:10 Також там не працює низка інтернет-сервісів (“вконтактє”, “Instagram”, мтс, “яндекс”, “Вікіпедія”, Discord, Skype, Steam та AppStore та інші). Також росіяни масово скаржаться, на проблеми з роботою VPN, заявляють росЗМІ.

