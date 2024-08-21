Техно

В Росії перестали відкриватися Telegram і WhatsApp
21 Серпня 2024 14:39
читать на русском →

В Росії у роботі месенджера Telegram вдень 21 серпня стався збій. Проблеми також спостерігаються в інших країнах, у коментарях на сайті Downdetector повідомляють, що Telegram не працює в Казахстані та Узбекистані.

За словами користувачів Telegram, у Москві застосунок працює тільки в разі ввімкнення VPN, водночас в інших країнах месенджер працює як зазвичай, пишуть росЗМІ.

Збій також спостерігається в роботі WhatsApp у Росії, звернув увагу директор Товариства захисту інтернету Михайло Клімарьов. Він зазначив, що в інших країнах немає проблем із доступом до месенджера.

UPD 15:10 Також там не працює низка інтернет-сервісів (“вконтактє”, “Instagram”, мтс, “яндекс”, “Вікіпедія”, Discord, Skype, Steam та AppStore та інші). Також росіяни масово скаржаться, на проблеми з роботою VPN, заявляють росЗМІ.


Теги: , ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
21 Серпня 2024 14:31

На Курщині Сили оборони уразили російські понтонні переправи через Сейм
21 Серпня 2024 15:09

Рада дозволила відстрочку від мобілізації для неповнорідних родичів загиблих
21 Серпня 2024 14:30

Окупанти атакували Козачу Лопань: є люди під завалами
21 Серпня 2024 14:03

На Вінниччині викрили церковника УПЦ МП, який поширював наративи Кремля
21 Серпня 2024 13:37

Через ситуацію у Курській області російська армія переживає дефіцит кадрів – британська розвідка
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
Юрій САПРОНОВ

Звено F16 с Харьковского неба мочило агрессора на ИХ территории
Павло КАЗАРІН

Трагедія “ухилянта” в тому, що він не має майбутнього
усі думки