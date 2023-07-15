Політика

В російських ракетах знайшли комплектуючі із ФРН та інших країн НАТО

15 Липня 2023 20:38
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санкції

У російських ракетах “Кинжал” та “Іскандер” знайшли комплектуючі з Німеччини, Японії, США та інших країн НАТО, пише Frankfurter Allgemeine Zeitung із посиланням на радника керівника Офісу президента України Владислава Власюка.

За даними Києва, Росія подвоїла виробництво балістичних та крилатих ракет з 512 до 1061 штук протягом цього року. Це вдалося завдяки обходу західних санкцій через треті країни, вважають українські урядовці.

За їхніми даними, 81 відсоток контрабандних компонентів надходять із США, 8 відсотків – зі Швейцарії та по 3,5 відсотка з Німеччини та Японії. Компоненти ввозяться через Китай, Казахстан, Грузію, Вірменію, Туреччину та інші країни, пише FAZ.


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