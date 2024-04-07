Економіка

В російському Орську після прориву греблі зупинився нафтопереробний завод

7 Квітня 2024 14:42
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нафта, росія
Евакуація в Оренбурзькій області РФ. Фото: Губернатор Оренбурзької області РФ Денис Паслер

Нафтопереробний завод “Орськнафтооргсинтез” призупинив роботу після повторного прориву греблі на річці Урал.

“У зв’язку з аномальною повінню, задля уникнення екологічних ризиків та з метою дотримання техніки безпеки, пов’язаної, насамперед, з безпекою праці на виробництві, роботу Орського нафтопереробного заводу тимчасово призупинено”, — йдеться у повідомленні підприємства.

5 квітня в російському місті Орськ Оренбурської області РФ прорвало греблю на річці Урал. Мешканців найближчих районів евакуювали. Після прориву греблі екстрені служби під час патрулювання підтопленого району виявили тіла трьох загиблих. 6 квітня в Орську стався повторний прорив греблі на річці Урал.


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