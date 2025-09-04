В російській економіці фіксується “технічна стагнація”, – голова “Сбербанку”

Економіка Росії у другому кварталі 2025 року опинилася в стані технічної стагнації. Про це заявив глава Сбербанку Герман Греф на Східному економічному форумі у Владивостоці, передає “Интерфакс”.

За його словами, ділова активність сповільнилася через поєднання геополітичних факторів, падіння цін на сировину та коливання курсу рубля.

“Другий квартал фактично можна розглядати як технічну стагнацію. Липень і серпень показують досить явні симптоми того, що ми наближаємося до нульових позначок”, — сказав Греф.

Він підкреслив, що головним стримуючим чинником залишається ключова ставка Центробанку, яка зараз становить 14%. За оцінкою Грефа, відновлення економіки можливе лише у разі зниження ставки нижче 12%, інакше ризики рецесії зростатимуть.

Окремо він зазначив, що навіть не номінальна, а реальна ставка є однією з найвищих у світі, що робить кредити надто дорогими для бізнесу та населення. За прогнозом, кредитний портфель може повернутися до зростання лише у другому півріччі 2025 року за умови зниження ставки щонайменше на 200 базисних пунктів.

Греф попередив, що економіка РФ залишається під тиском санкцій, зростання витрат і невизначеності на світових ринках, а без коригування фінансової політики країна ризикує надовго застрягти у стагнації.

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що після двох років військового буму російська економіка повернеться до уповільнення. У 2025 році МВФ очікує зростання ВВП лише на 0,9%, у 2026 році — на 1,0%. Для порівняння, у 2024 році цей показник становив 4,1%.