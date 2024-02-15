Суспільство

В РФ зняли з посади командувача Чорноморського флоту — росЗМІ

15 Лютого 2024 18:11
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росія, чорне море
Командувач Чорноморського флоту Віктор Соколов / Скріншот

Командувача Чорноморського флоту адмірала Віктора Соколова зняли з посади після знищення великого десантного корабля «Цезаря Кунікова», повідомляє The Insider із посиланням на Z-канали та «воєнкорів».

«Він обіймав її з 14 вересня 2022 року. Стверджується, що його обов’язки виконуватиме його тепер уже колишній заступник, начальник штабу ЧФ віцеадмірал Сергій Пінчук», — ідеться в матеріалі.

Видання припускає, що це сталося після того, як унаслідок удару українських безекіпажних катерів 14 лютого було потоплено великий десантний корабель «Цезар Куніков» у територіальних водах України біля тимчасово окупованої Алупки.

Попередника Соколова Ігоря Осипова, за інформацією ЗМІ, було знято з посади одразу після знищення флагмана ЧФ, ракетного крейсера «Москва» у квітні 2022 року. Про те, що його змінить Соколов, було оголошено офіційно тільки 10 серпня того ж року.


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