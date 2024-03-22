Політика

В РФ заявили, що через втручання Заходу “СВО стала війною”

22 Березня 2024 16:49
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війна, росія
Речник президента Росії Дмитро Пєсков / Фото: Getty Images

Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що після “втручання Заходу” у так звану “спеціальну військову операцію на боці України” вона переросла у “справжню війну”.

Про це він розповів в інтерв’ю російському виданню “Аргументы и факты”.

“Ми знаходимося в стані війни. Так, це починалося як спеціальна військова операція, але як тільки там утворилася ця компанія, коли колективний Захід став учасником цього на боці України, для нас це вже стало війною. Я в цьому переконаний”, — сказав Пєсков.

За його словами, кожен росіянин має це розуміти “для своєї внутрішньої мобілізації”.


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