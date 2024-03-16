Суспільство

В РФ кількість інвалідів зросла більше ніж на півмільйона – британська розвідка

16 Березня 2024 12:02
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Британська розвідка
Путін і Шойгу в госпіталі ім. Вишневського / Фото з відкритих джерел

Згідно з аналізом даних Фонду пенсійного та соціального страхування Росії, у 2022-2023 роках спостерігалося рекордне зростання кількості російських чоловіків у віці 31-59 років з інвалідністю за останні вісім років, за які є дані. У 2022 році в Росії офіційно налічувалося 1,67 мільйона чоловіків з інвалідністю у віці 31-59 років. У 2023 році ця цифра зросла на 507 000, або на 30%.

На це звернули увагу у британській розвідці.

Російські демографи повідомили, що збільшення кількості чоловіків з інвалідністю, найімовірніше, відбулося за рахунок зростання кількості військових інвалідів.

“Це майже напевно так і є, – йдеться у щоденній доповіді розвідки Великої Британії. – Значна більшість з понад 355 000 жертв, яких зазнали російські збройні сили в результаті конфлікту в Україні, – це поранені військовослужбовці”.

Середньоденна кількість російських втрат зростала від початку російської наступальної кампанії восени 2023 року, досягнувши піку в 983 особи на добу в лютому 2024 року, що є найвищим показником з початку війни.

“Рекордне зростання кількості чоловіків з інвалідністю у віці 31-59 років та поранених та поранених матиме значний вплив на російські медичні та соціальні служби Росії”, – констатують в британському відомстві.


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