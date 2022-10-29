В РФ чоловікам пропонують вбивати українців в обмін на списання боргів за комуналку

Про такий новий спосіб набору «добровольців» на війну в Україні розповів співробітникам СБУ черговий полонений з РФ.

Він уродженець Бєлгорода, наприкінці літа отримав повістку з військкомату.

Чоловік розповідає, що в нього багато боргів та заборгованість по квартплаті і йому запропонували їх списати в обмін на підписання контракту.

«Новобранців», обіцяли тримати на кордоні з Україною, але за тиждень після підписання контракту перекинули в зону бойових дій на Донецькому напрямку.

Під вогнем ЗСУ «добровольчий» підрозділ був вщент розбитий за тиждень. Ті ж, кому вдалося вціліти, вирішили добиратися пішки до російського кордону. Вояка блукав три тижні, після чого його взяли в полон бійці Сил оборони України.

Не відомо, чи списали цьому добровольцю його борги. Але свою гру в рулетку зі смертю він таки виграв, бо вцілів, на відміну від більшості своїх «колег».

Усім шукачам вигод на війні в Україні СБУ рекомендує не ризикувати.