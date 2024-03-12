Суспільство

В РФ через атаку дронів палає один з найбільших нафтоперероробних заводів

12 Березня 2024 12:38
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пожежа, дрони, рф
Пожежа на НПЗ / Defence Express

12 березня у російському місті Кстово в Нижегородські області сталася пожежа на нафтоперероробному заводі (НПЗ) через атаку дронів. 

Про це повідомляє Defence Express. 

Російське пропагандистське інформаційнее агентство ТАСС із посиланням на відомство компанії “Лукойл” повідомило, що роботу технологічної установки на підприємстві припинили “у зв’язку з інцидентом”. Пізніше інформагенство написало, що новину про зупинку роботи НПЗ опублікували помилково. 

Атака відбувалося близько 05:30 за місцевим часом, тоді дрони влучили в одну із установок переробки нафти, яка є “ключовою” у технологічних процесах заводу.

Губернатор області Глєб Нікітін у своєму телеграм-каналі заявляв, що об’єкт паливно-енергетичного комплексу загорівся унаслідок атаки безпілотників. За його словами, у результаті ніхто не постраждав. На місці події працюють екстрені служби, які гасять вогонь.

За інформацією Defence Express, завод переробляв 5% нафти всерорсійського об’єму.


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