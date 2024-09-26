В результаті атаки “Шахедів” на Київ горить житловий будинок

26 вересня внаслідок падіння уламків “Шахеда”у Печерському районі Києва виникло загоряння на першому поверсі житлового будинку.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram.

“Виклик екстрених служб у Печерський район. За попередньою інформацією, внаслідок падіння уламків загоряння на першому поверсі житлового будинку. Підрозділи прямують на місце”.

За попередньою інформацією начальника КМВА, внаслідок повітряної атаки російських безпілотників сталася розгерметизація газової труби. На місце НС виїхали спеціалісти “Київгазу”.

Кличко написав, що у Печерському районі, де впали уламки БпЛА, сталася розгерметизація газової труби на першому поверсі житлової пʼятиповерхівки. Всі служби працюють на місці. Ніхто не постраждав.

Попко також додав, що крім розгерметизації газової труби в житловому будинку, пошкоджено близько 20 автомобілів. Уламки впали на території дитячого садочку.