Суспільство

В Португалії вино затопило вулиці міста (відео)

11 Вересня 2023 16:35
читать на русском →
Португалія

Вибух на цистерні у лікеро-горілчаному заводі Levira спричинив справжню повінь з червоного вина у місті Анадія. В обліковому записі _o_cabra_da_peste у Twitter опубліковане відповідне відео.

На відео можна побачити, як червона “річка”, утворену розливом, що тече по вулиці населеного пункту.

Рідину, за інформацією видання Jornal de Notícias, фахівці вирішили злити, оскільки побоювалися екологічної катастрофи. З’ясувалося, що резервуари лопнули і спричинили величезну повінь червоного вина.

Вина було так багато, що люди боялися екологічної катастрофи. На місце викликали волонтерів Анадії, щоб злити рідину та транспортувати її на очисні споруди.

“Нашим найбільшим занепокоєнням було те, що воно потрапить до річки Сертіма і спричинить екологічну катастрофу”, — розповів віцепрезидент міської ради Анадії Хорхе Сампайо.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
11 Вересня 2023 17:12

Більшість українців вважають, що президент несе пряму відповідальність за корупцію (опитування)
11 Вересня 2023 16:00

Процес передачі ракет Taurus просувається вперед, – Кулеба
11 Вересня 2023 15:45

Екс-міліціонер під прикриттям детективної агенції продавав дані з державних баз
11 Вересня 2023 12:32

“Вишки Бойка” в Чорному морі повернулись під контроль України – ГУР
11 Вересня 2023 10:21

Силами повітряної оборони було знищено 13 ворожих дронів
Останні новини
усі новини

Думки

Ігор Черняк

Не хочу жити у суспільстві, де всім рулять “уважаємиє люді”
Юрий САПРОНОВ

Влада це не назавжди
Леонід Маслов

Весільний міністр Резников і воєнні Мавіки
Віталій ПОРТНИКОВ

Эрдоган уехал ни с чем
Александр КИРШ

Новые “мирные контуры”, или К чему подталкивают Украину
Олександр СОЛОНЬКО

Кожна посадка перекопана, все інше — заміновано. Ми робимо величезну роботу, щоб пробитися на півдні
усі думки