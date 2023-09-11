В Португалії вино затопило вулиці міста (відео)

Вибух на цистерні у лікеро-горілчаному заводі Levira спричинив справжню повінь з червоного вина у місті Анадія. В обліковому записі _o_cabra_da_peste у Twitter опубліковане відповідне відео.

На відео можна побачити, як червона “річка”, утворену розливом, що тече по вулиці населеного пункту.

Verdadeiro rio de vinho em Anadia.

Calamidade! pic.twitter.com/LejLz17XuK — _o_cabra_da_peste (@nuno_mar) September 11, 2023

Рідину, за інформацією видання Jornal de Notícias, фахівці вирішили злити, оскільки побоювалися екологічної катастрофи. З’ясувалося, що резервуари лопнули і спричинили величезну повінь червоного вина.

Вина було так багато, що люди боялися екологічної катастрофи. На місце викликали волонтерів Анадії, щоб злити рідину та транспортувати її на очисні споруди.

“Нашим найбільшим занепокоєнням було те, що воно потрапить до річки Сертіма і спричинить екологічну катастрофу”, — розповів віцепрезидент міської ради Анадії Хорхе Сампайо.