Кримінал

В поле під Вінницею впала російська ракета

2 Березня 2024 17:40
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Частини ворожої ракети Х-101 виявили в полі поблизу одного з сіл Вінниччини / Фото НПУ

Частини ворожої ракети Х-101 виявили в полі поблизу одного з сіл Вінниччини: вибухотехніки поліції та сапери знешкодили небезпечний предмет, повідомляє місцева поліція.

За інформацією фахівців вибухотехнічної служби поліції, внаслідок падіння крилатої ракети детонація бойових частин не відбулась, однак вона все ще становила небезпеку для людей.

Уламки вибухонебезпечного предмета розлетілись в радіусі 200 метрів.

Поліцейські обстежили небезпечний об’єкт, зафіксували та забезпечили охорону місця події. Працівники ДСНС ракету знешкодили.


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