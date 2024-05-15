В ОВА прокоментували покинуті “зуби дракона” на Харківщині

Аналітична спільнота DeepState опублікував фото з околиць села Липці у Харківському районі, на яких видно, що “зуби дракона” звалені на узбіччі у великій кількості. За їх даними загородження у такому стані перебувають з літа 2023 року.

У прикордонному селі Липці Харківської області на узбіччі повалено до купи бетонні піраміди / Фото: DeepState

Голова Харківської ОВА зазначив, що частину робіт, запланованих на 2024 рік, вже почали виконувати, однак призупинили через постійні обстріли. Виконання цих робіт продовжать, коли фізично для цього буде можливість.

“На фото, що розповсюджують в мережах, зображені залишки матеріалів, які на прохання однієї з бригад вивіз підрядник для подальшого встановлення. Важливо: ті залишки — це 0,4% від загальної виконаної роботи з огороджень такого типу. Тобто це далеко не стратегічна кількість тетраедрів, яка б “за словами деяких блогерів” могла б взагалі теоретично вплинути на хід бойових дій”, – зазначив Синєгубов.

Очільник ОВА наголосив, що розповсюдження такої дезінформації дискредитує військових та виконавців усіх оборонних робіт. Синєгубов зауважив, що усі інформаційні вкиди, зокрема про відсутність влади в області, захоплення Вовчанська, ремонти доріг на Вовчанськ за майже 400 млн грн, та відсутність фортифікацій, розпочалися в день наступу окупантів на Вовчанськ.

“Всі ці матеріали виходили в приблизно однаковий час, з однаковими заголовками. Це ІПСО, яке спрямоване на дискредитацію військових, влади, поширення хаосу та ворожнечі між українцями”, – додав він.