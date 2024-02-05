Політика

В ОП пояснили слова Зеленського про “патову ситуацію на фронті”

5 Лютого 2024 11:26
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війна, зеленський
Прессекретар президента Сергій Никифоров / Фото з facebook Никифорова

В інтерв’ю президента України Володимира Зеленського італійському телеканалу RAI не йшлося про начебто “патову” ситуацію на фронті.

Про це заявив прессекретар президента Сергій Никифоров.

Він пояснив, що говорячи про підсумки літніх дій, Зеленський заявив, що їхня морська частина дала позитивний результат: Україна змогла відновити незалежний “зерновий коридор”, а от сухопутна частина операцій завершилася стагнацією. Ідеться конкретно про контрнаступальні дії на півдні.

Никифоров зазначив, що це не дає права описувати загалом ситуацію на фронті як “патову”. Україна продовжить деокупацію своїх територій. Речник президента закликав “уважніше добирати слова, щоб не підтримувати деструктивні наративи”.

Він навів оригінал відповіді президента.

“Я б сказав так: морська частина операції дала позитивний ефект – ми витиснули їхні кораблі, Росія втратила багато кораблів, а головне, вона втратила вплив у ЧМ, і ми вибудували “зерновий коридор”, незалежний від Росії. Тому ця частина, прагматична частина операції, яка впливала на економіку, на бюджет України, – ми її провели позитивно. Що стосується сухопутної лінії, ви праві і там стагнація. І це факт, тому що не вистачило дечого. Іноді ти думаєш, що ось ця дата, ось підуть уперед. Я вважаю, що з точки зору кількості відповідної амуніції були затримки. А затримки – це і є прорахунок. Але, чесно кажучи, ми ж не боремося просто з терористичною організацією – ми боремося з терористами, які є однією з найбільших армій у світі”, — сказав Зеленський.


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