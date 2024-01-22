В окупованому Донецьку вибухи: росіяни заявляють про атаку на енергооб’єкти

У тимчасово окупованих Донецьку та Макіївці зранку 22 січня лунають вибухи, у небі видніється стовп диму. Російські загарбники заявляють про “атаку ЗСУ” на енергооб’єкти.

Загарбники стверджують, що нібито українські війська атакували три електропідстанції.

У мережі повідомляють про значні пошкодження, що викликало знеструмлення в низці районів Донецька.

Так, знеструмлений Куйбишевський район та частково Ворошиловський і Київський. За даними РЕМ, ушкодження серйозні.

У соцмережах також пишуть, що зараз частково без світла Кіровський, Будьонівський, Петровський та Ленінський райони.