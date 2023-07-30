Політика

В ОК “Південь” прокоментували удар по Чонгарському мосту

30 Липня 2023 12:32
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чонгар

В Оперативному командуванні “Південь” прокоментували завданий напередодні удар по Чонгарському мосту, що зв’язує Херсонську область з анексованим РФ Кримом.

Ці дії мають на меті руйнування планів противника, а не знищення інфраструктури, заявила керівник об’єднаного прес-центру ОК “Південь” Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, шкода таким об’єктам, як Чонгарський міст, завдається для зниження їхньої пропускної спроможності, але в майбутньому вони будуть потрібні й Україні.

“Тому робота проведена філігранно, точно, влучно, і зараз окупанти знову вишукують нові шляхи в об’їзд для того, щоб постачати своїм військам боєприпаси, техніку та поповнення. На лівому березі ворог суттєво відчуває нестачу снарядів та техніки у зв’язку з нашою бойовою роботою”, – додала вона.


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