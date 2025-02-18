В Офісі президента України заявили про домовленості з Туреччиною щодо звільнення військовополонених

Україні вдалося досягнути нових домовленостей з Туреччиною щодо звільнення військовополонених. Терміни не розкриваються до моменту повернення захисників.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Ігор Брусило.

Сьогодні в Анкарі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у вузькому та розширеному форматах.

Президент України подякував Туреччині за посередництво у звільненні українських полонених із російських тюрем. Пріоритет держави – повернення всіх українців додому. Володимир Зеленський і Реджеп Таїп Ердоган обговорили подальше сприяння з боку Туреччини.

“Цей процес вимагає тиші, тому не можна говорити, які домовленості досягнуто та коли вони будуть реалізовані. Але вони точно будуть здійснені. Як тільки українські захисники будуть в Україні, про це буде відомо”, – прокоментував заступник керівника ОП Ігор Брусило.

Він зазначив, що є з Туреччиною домовленості щодо звільнення з полону військовополонених.

“Домовленості є. Туреччина ніколи не відмовлялася від ролі посередника у такому важливому питанні, як звільнення наших політичних в’язнів та військовополонених”, – сказав Брусило.