Суспільство

В Офісі Генпрокурора заявили, що РФ готувала напад на Україну з 2006 року

20 Лютого 2024 20:21
читать на русском →
рф, генпрокурор
Окупанти / Publica

Росія готувала вторгнення в Україну ще з 2006 року, у 2014 році вона почала реалізовувати в Україні доктрину прихованої війни.

Про це розповів заступник начальника управління процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генерального прокурора Андрій Лещенко під час дискусійної панелі «Схід» у рамках медіамарафону «10 років російської агресії в Україні», що відбулася в Медіацентрі Україна – Укрінформ.

«Ми всі побачили, що події, які відбувалися у 2014 році (в Криму, у південно-східній частині України, в Харківській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Херсонській, Миколаївській областях) були зрежисовані саме «акторами з РФ». В Росії на той час була розроблена і на території України апробовувалась нова доктрина ведення війни, коли війна не ведеться відкрито, а ведеться приховано, максимально відтверміновується гаряча фаза вторгнення. Це так звана доктрина Герасимова. У 2016 році була здійснена друга презентація цієї доктрини, уже більш модернізована… Однак треба розуміти, що такі сценарії не відбуваються раптово. Вони потребують підготовки, планування і реалізації. На даний час ми провели дослідження і можемо сказати, що ще з 2006 року Росія готувалася до вторгнення в Україну», – сказав Лещенко.

За його словами, ця російська гібридна доктрина полягала саме в тому, що війни зараз не ведуться з проголошення самої війни, вони ведуться приховано, використовується так званий протестний потенціал місцевого населення, робиться усе можливе, щоб створити вогнища політичної нестабільності на території країни-супротивника і потім їх використовувати у власних цілях.

Іншою складовою цієї війни, розповів представник ОГП, є величезний пропагандистський вплив на населення іншої країни. І ми можемо побачити, зауважив він, що ототожнення українців з націоналістами і фашистами почало з’являтися у російських пропагандистських ЗМІ ще наприкінці 2013 року. Ще однією частиною гібридної війни є приховане використання військ своєї країни, що було зафіксовано і в Криму, і на сході України, зазначив Лещенко.

«Росія переслідувала одну мету – залишитись великою державою і утримати Україну в зоні свого впливу. Членство України в ЄС і НАТО – це геополітичний програш Росії на світовій арені. Тому було реалізовано цей гібридний сценарій війни», – сказав він.

За словами Лещенка, «зараз ми розуміємо, що 10 років, які минули, – це 10 років нашого активного протистояння і боротьби з російською агресією».

Він повідомив також, що у період з 2015 по 2019 роки прокуратура змогла отримати свідчення понад 2 тисяч осіб, які перебували у місцях несвободи на окупованих територіях, про злочини РФ. І ця інформація дала змогу показати світовому суспільству, що у системі широкомасшабності злочинів Росії на території України ці злочини не є відокремленими один від одного, це система роботи тих осіб, які розпочали війну, і тих, хто керував адміністраціями на окупованих територіях.

«І чим більше ми розслідували, тим більше доказів причетності РФ до цих злочинів на території України ми отримували. Звісно, ці докази досить важко збирати, бо ми не маємо доступу до окупованих територій, не маємо можливості провести слідчі дії на цій території. Але матеріалу зібрано і так досить багато», – пояснив представник ОГП.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
20 Лютого 2024 19:34

Через посилення російських обстрілів з Куп’янського напрямку посилили евакуацію 
20 Лютого 2024 20:49

Уряд США готується оголосити новий пакет масштабних санкцій проти РФ
20 Лютого 2024 19:59

Зеленський збирає фракцію “Слуги народу” вперше з початку вторгнення 
20 Лютого 2024 18:51

В Україні розглядають можливість мобілізації людей із судимістю
20 Лютого 2024 18:31

ДПСУ повідомляє про послаблення обмежень руху біля кордону польськими фермерами
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Питання захисту прав військовослужбовців
Віталій ПОРТНИКОВ

Bihus.іnfo звинувачує СБУ
Юрій САПРОНОВ

Давайте о реалиях
Юрій САПРОНОВ

“Скажите там наверху, пусть нас, пенсионеров, наши возьмут в плен”
Віктор КОЗОРІЗ

На захист Володимира Короленка
Ігор ЧЕРНЯК

Десь в глибині порожнечі чуються звуки розпилу бюджетних коштів
усі думки