В Офісі Генпрокурора заявили, що РФ готувала напад на Україну з 2006 року

Росія готувала вторгнення в Україну ще з 2006 року, у 2014 році вона почала реалізовувати в Україні доктрину прихованої війни.

Про це розповів заступник начальника управління процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генерального прокурора Андрій Лещенко під час дискусійної панелі «Схід» у рамках медіамарафону «10 років російської агресії в Україні», що відбулася в Медіацентрі Україна – Укрінформ.

«Ми всі побачили, що події, які відбувалися у 2014 році (в Криму, у південно-східній частині України, в Харківській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Херсонській, Миколаївській областях) були зрежисовані саме «акторами з РФ». В Росії на той час була розроблена і на території України апробовувалась нова доктрина ведення війни, коли війна не ведеться відкрито, а ведеться приховано, максимально відтверміновується гаряча фаза вторгнення. Це так звана доктрина Герасимова. У 2016 році була здійснена друга презентація цієї доктрини, уже більш модернізована… Однак треба розуміти, що такі сценарії не відбуваються раптово. Вони потребують підготовки, планування і реалізації. На даний час ми провели дослідження і можемо сказати, що ще з 2006 року Росія готувалася до вторгнення в Україну», – сказав Лещенко.

За його словами, ця російська гібридна доктрина полягала саме в тому, що війни зараз не ведуться з проголошення самої війни, вони ведуться приховано, використовується так званий протестний потенціал місцевого населення, робиться усе можливе, щоб створити вогнища політичної нестабільності на території країни-супротивника і потім їх використовувати у власних цілях.

Іншою складовою цієї війни, розповів представник ОГП, є величезний пропагандистський вплив на населення іншої країни. І ми можемо побачити, зауважив він, що ототожнення українців з націоналістами і фашистами почало з’являтися у російських пропагандистських ЗМІ ще наприкінці 2013 року. Ще однією частиною гібридної війни є приховане використання військ своєї країни, що було зафіксовано і в Криму, і на сході України, зазначив Лещенко.

«Росія переслідувала одну мету – залишитись великою державою і утримати Україну в зоні свого впливу. Членство України в ЄС і НАТО – це геополітичний програш Росії на світовій арені. Тому було реалізовано цей гібридний сценарій війни», – сказав він.

За словами Лещенка, «зараз ми розуміємо, що 10 років, які минули, – це 10 років нашого активного протистояння і боротьби з російською агресією».

Він повідомив також, що у період з 2015 по 2019 роки прокуратура змогла отримати свідчення понад 2 тисяч осіб, які перебували у місцях несвободи на окупованих територіях, про злочини РФ. І ця інформація дала змогу показати світовому суспільству, що у системі широкомасшабності злочинів Росії на території України ці злочини не є відокремленими один від одного, це система роботи тих осіб, які розпочали війну, і тих, хто керував адміністраціями на окупованих територіях.

«І чим більше ми розслідували, тим більше доказів причетності РФ до цих злочинів на території України ми отримували. Звісно, ці докази досить важко збирати, бо ми не маємо доступу до окупованих територій, не маємо можливості провести слідчі дії на цій території. Але матеріалу зібрано і так досить багато», – пояснив представник ОГП.