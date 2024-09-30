Кримінал

В Одеській області затримали військового ТЦК, який працював на росіян під час окупації Херсонщини
30 Вересня 2024 11:09
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дбр, зрада
ДБР затримало військового ТЦК, який працював на окупантів / Фото: ДБР

Правоохоронці затримали та повідомили підозру колишньому співробітнику “Дар’ївської колонії”, який працював на загарбників під час окупації Херсонщини.

Як розповіли у ДБР, після звільнення захопленої території підозрюваний пішов служити в ТЦК в Одеській області.

“Під час окупації частини Херсонської області колишній інспектор колонії влаштувався на аналогічну посаду до загарбників. Він працював в захопленому закладі на “нову владу” до звільнення частини регіону, а після деокупації вирішив залишитися на підконтрольній Україні території.

Згодом чоловік був мобілізований та став служити в одному з районних ТЦК Одеської області, де вручав повістки військовозобов’язаним. Колегам чоловік розповідав про свою свідому позицію та заперечував співпрацю з окупантами”, – йдеться у повідомленні.

Йому повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Фігурант затриманий, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.


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