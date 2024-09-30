В Одеській області затримали військового ТЦК, який працював на росіян під час окупації Херсонщини

Правоохоронці затримали та повідомили підозру колишньому співробітнику “Дар’ївської колонії”, який працював на загарбників під час окупації Херсонщини.

Як розповіли у ДБР, після звільнення захопленої території підозрюваний пішов служити в ТЦК в Одеській області.

“Під час окупації частини Херсонської області колишній інспектор колонії влаштувався на аналогічну посаду до загарбників. Він працював в захопленому закладі на “нову владу” до звільнення частини регіону, а після деокупації вирішив залишитися на підконтрольній Україні території.

Згодом чоловік був мобілізований та став служити в одному з районних ТЦК Одеської області, де вручав повістки військовозобов’язаним. Колегам чоловік розповідав про свою свідому позицію та заперечував співпрацю з окупантами”, – йдеться у повідомленні.

Йому повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Фігурант затриманий, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.