        Економіка

        В Одеській області було атаковано компресорну станцію, через яку Україна транспортує газ із Європи та США

        Федір Олексієв
        6 Серпня 2025 13:38
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        Ілюстративне фото / Оператор ГТС України
        Ілюстративне фото / Оператор ГТС України

        У ніч на 6 серпня російські війська завдали цілеспрямованого удару по об’єкту газової інфраструктури — компресорній станції Оператора ГТС України в Одеській області, неподалік кордону з Румунією.

        Про це повідомило Міністерство енергетики.

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        Ця станція входить до маршруту, який з’єднує грецькі LNG-термінали з українськими газосховищами через Трансбалканський газопровід. Раніше цим шляхом уже транспортували зріджений газ зі США та тестові обсяги з Азербайджану.

        Окупанти десятками ударних безпілотників атакували обладнання, яке забезпечує ці постачання.

        “Це чіткий і зрозумілий сигнал для всієї Європи, яка планує у 2027 році повністю відмовитися від російського природного газу, – говорить Світлана Гринчук, Міністр енергетики України. – Масована російська атака дронами на ключову компресорну станцію Трансбалканського маршруту свідчить про те, що москва використовуватиме всі доступні засоби і важелі для знищення енергетичної незалежності європейців та альтернативних маршрутів постачання газу. Якщо росіянам буде дозволено безкарно бити по нашій енергетичній інфраструктурі та газових маршрутах, то жоден інфраструктурний обʼєкт в Європі не буде в безпеці. Безкарність тільки розширює терор. Саме тому росія повинна відповідати за скоєне”.

        Наразі на місці атаки працюють фахівці для оцінки наслідків.


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