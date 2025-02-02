В Одесі затримано агента ФСБ, який шпигував за кораблями ЗСУ

Служба безпеки України затримала в Одесі агента ФСБ, який збирав розвіддані про місця базування та маршрути руху кораблів ЗСУ в акваторії Чорного моря.

Про це повідомляє СБУ.

За даними слідства, російські спецслужби планували використати цю інформацію для завдання ударів крилатими ракетами та дронами-камікадзе. Агент також отримав завдання виявити позиції українських зенітно-ракетних комплексів та мобільних вогневих груп для обходу ППО.

Зрадником виявився 37-річний одесит, який шукав заробіток у Telegram-каналах і потрапив у поле зору ФСБ. Він пересувався містом на власному авто, приховано фотографував військові об’єкти та фіксував їхні координати. Отриману інформацію передавав через месенджер російському куратору.

Співробітники СБУ задокументували його діяльність та затримали за місцем проживання. Під час обшуків вилучено мобільний телефон і комп’ютер, які використовувалися для зв’язку з ФСБ.

Затриманому повідомлено про підозру в державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Операцію проводили за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури.