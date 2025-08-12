В Одесі затримали учасника наркокартелю з партією наркотиків на 20 млн гривень

Поліцейські задокументували діяльність 18-річного учасника злочинної групи Одеси, який розповсюджував наркотики та психотропи в місті. Під час обшуку правоохоронці вилучили понад 21 кг заборонених речовин.

Про це повідомили в Національній поліції України.

Поліцейські встановили одного з учасників злочинного угруповання, яке забезпечувало наркотиками та психотропами жителів Одеси. Ним виявився 18-річний місцевий житель. Підозрюваний відповідав за збут заборонених речовин на території міста. Для доставки клієнтам він використовував послуги логістичної компанії та робив “закладки”.

Під час невідкладного обшуку за місцем його проживання правоохоронці вилучили:

21 кг психотропної речовини a-PVP;

100 г канабісу, розфасованого для продажу;

мобільні телефони, сім-картки та “чорнові” записи.

Орієнтовна вартість вилученої партії наркотиків на “чорному” ринку складає близько 20 мільйонів гривень.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України — незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Санкція статті передбачає до 12 дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав юнаку запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.