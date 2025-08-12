        Кримінал

        В Одесі затримали двох священників УПЦ МП, які виправдовували воєнні злочини РФ

        Галина Шподарева
        12 Серпня 2025 13:13
        Священник з Одеси підтримував РФ / Фото: СБУ
        Священник з Одеси підтримував РФ / Фото: СБУ

        Служба безпеки затримала двох прокремлівських агітаторів в Одесі. Клірики УПЦ (МП) поширювали російську пропаганду та виправдовували війну РФ в Україні.

        Про це повідомили в СБУ.

        Один із затриманих — 58-річний священник храму Одеської єпархії УПЦ (МП). Під час розмов з парафіянами він героїзував окупантів та ображав релігійні переконання вірян інших конфесій.

        “Фігурант підтримував зв’язки з колишнім народним депутатом від «партії регіонів» Ігорем Марковим, який уже має підозру від СБУ за державну зраду і наразі переховується в Росії. Також він контактував із колаборантом Валерієм Кауровим, який у 2014 році втік до РФ, де оголосив про створення кремлівського проєкту “Одеська народна республіка — Новоросія”, — розповіли в СБУ.

        На замовлення Каурова клірик разом зі своєю 23-річною донькою фотографувався із чистими аркушами паперу на фоні відомих локацій Одеси, а потім відправляв знімки до РФ. Російські пропагандисти домальовували на порожніх листках заклики до окупації обласного центру, які нібито лунали від місцевих жителів.

        “Надалі рупори Кремля “розганяли” змонтовані фейки на росТБ і Телеграм-каналах під виглядом публікацій проросійського “підпілля”, — йдеться в повідомленні.

        Ще один затриманий — 44-річний протоієрей УПЦ (МП), який у своїх проповідях виправдовував російські обстріли цивільної інфраструктури України.

        Слідчі СБУ повідомили обом затриманим відповідно до вчинених злочинів за такими статтями Кримінального кодексу України:

        • чч. 2, 3 ст. 436-2 — виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників;
        • ч. 1 ст. 161 — порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань.

        Зловмисникам загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна.

        Затриманий в Одесі священник-пропагандист / Фото: СБУ

